Ноль на термометре — ноль сцепления: когда летняя резина перестаёт работать

Зима всегда подкрадывается незаметно — и первая опасность ждёт водителей вовсе не в снегопад. Как напомнил вице-председатель Союза автосервисов России Александр Пахомов, сигнал к замене резины подаёт не календарь, а термометр. Если прогнозы обещают около нуля, значит, пора "переобувать" машину.

Эксперт объясняет: при низких температурах летняя резина твердеет и теряет сцепление даже на сухом асфальте. Зимние шины устроены иначе: у них есть более глубокие грунтозацепы и, нередко, шипы, которые помогают сохранять контроль на скользкой дороге.

Откладывать замену опасно. Пахомов отметил: часто водителям хватает одного срыва машины с траектории, чтобы понять, насколько важно вовремя подготовиться. Но лучше не ждать тревожного опыта — одна авария может стать слишком высокой ценой за медлительность. Поэтому менять резину стоит заранее, ещё до наступления первых заморозков.

Автор Марк Ульянов
Марк Ульянов  — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
