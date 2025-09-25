Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ

Машины есть, покупателей нет: как Пекин загнал автопром в ловушку

1:34
Правда ТВ

Китайская автоиндустрия, которую ещё недавно считали будущим мировым лидером, оказалась на грани самоуничтожения. Гигантские планы Пекина, щедрые субсидии и гонка региональных властей за новые заводы привели не к процветанию, а к кризису перепроизводства. Сегодня мощности по выпуску автомобилей превышают прошлогодние объёмы производства более чем вдвое, а спрос растёт куда медленнее.

Вместо прибыли компании сталкиваются с падением цен, демпингом и настоящей войной скидок. "Новые" машины с нулевым пробегом массово продаются как подержанные, а дилеры работают себе в убыток. Даже лидеры отрасли испытывают трудности: BYD впервые за три года показала падение прибыли, а Geely и NIO теряют капитализацию. Berkshire Hathaway Уоррена Баффета ещё в 2024 году полностью вышла из акций BYD, почувствовав нарастающие риски.

Аналитики прогнозируют, что из более чем сотни производителей электромобилей в Китае к 2030 году выживут лишь единицы. Остальные либо обанкротятся, либо будут доживать на "искусственном дыхании" за счёт государства. Внешние рынки тоже закрываются: США ограничили импорт китайских авто, а Европа опасается за свои заводы. На фоне кризиса недвижимости крах автопрома становится новым ударом по экономике Китая, где эта отрасль формирует свыше 10% ВВП.

Автор Марк Ульянов
Марк Ульянов  — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
Новости Все >
EnglishDeutschFrançaisPortugueseSpain
Обратная связь Реклама Карта сайта Архив О проекте Авторы
Антиопечатка

Эл № ФС77-72263 выдано РКН 01.02.2018. Учредитель: В.В. Горшенин. Главный редактор: И.С. Новикова.

Контакты: +7 (499) 641-41-69, 105066, а/я №26 (для официальных обращений), home@pravda.ru Москва, ул. Старая Басманная, д.16/1Б, «Правда.Ру»

Copyright © 1999-2025, технология и дизайн принадлежат ООО «Техномедиа».

Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).

*Meta Platforms признана экстремистской организацией и запрещена, как и принадлежащие ей Facebook и Instagram.