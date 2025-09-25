Какие деревья белить, а какие нет: важное правило для садоводов

Осенняя побелка деревьев — это не только традиция, но и важный способ защиты сада. Известный агроном Октябрина Ганичкина напоминает: белить лучше именно осенью, после сбора урожая. Весной процедура часто запаздывает — солнечные ожоги уже успевают появиться, а морозобоины наносят вред коре.

Главная цель побелки — уберечь дерево от перепадов температур и солнечных ожогов в феврале и марте. Белый слой отражает свет, кора не трескается, и дерево не теряет силу. Но белить стоит только взрослые деревья: молодые до четырёх лет лучше укрывать нетканым материалом или лапником, чтобы нежная кора не пострадала.

Важно помнить и о технике. Побелку наносят не только на ствол, но и на основания скелетных ветвей — до полутора-двух метров. Лучше использовать готовые смеси с фунгицидами и инсектицидами или добавить в известковый раствор медный купорос. Перед этим деревья очищают от мха и лишайников, обрабатывают от вредителей и делают подкормку фосфорно-калийными удобрениями.

Осенняя побелка — часть большого комплекса работ. Сюда входят уборка сада, влагозарядковый полив, защита от грызунов, укрытие приствольных кругов. Как подчёркивает Ганичкина, именно такие меры становятся залогом здоровья растений и щедрого урожая в следующем сезоне.