VIPER восстанет из пыли: NASA готовит вторую попытку выхода на Луну

Правда ТВ

Космическая интрига вокруг миссии VIPER получила продолжение. Этот лунный проект NASA, отменённый в 2024 году после миллиардных затрат, теперь может обрести вторую жизнь. Ровер, созданный для поиска водяного льда на южном полюсе Луны, уже был собран и простаивал на складе, но подключение частного сектора дало надежду на запуск.

По обновлённым планам, в 2027 году VIPER может отправиться на Луну с помощью компании Blue Origin. Для этого планируется использовать посадочный модуль Blue Moon Mark 1. Однако перед запуском фирма должна доказать NASA, что её технология действительно способна доставить аппарат на поверхность Луны. Важным испытанием станет первая попытка Blue Origin мягко сесть на Луну, которую ожидают уже в 2025 году.

Если всё пройдёт успешно, ровер займётся поиском льда и других ресурсов в экстремальных условиях лунного южного полюса. Эти данные необходимы для будущих пилотируемых миссий и могут стать шагом к освоению Луны. Так что проект, уже стоивший около 38 миллиардов форинтов, может всё же сыграть ключевую роль в космических планах человечества.