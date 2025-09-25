60 тонн яблок с гектара: секрет, который скрывали годами

Голландские фермеры нашли рецепт успеха: с одного гектара они собирают до 60 тонн яблок. Секрет в том, что они используют меньше азотных удобрений, делая ставку на правильный выбор сорта, подвой, точную обрезку и органическое питание.

Так, сорт Magic Star при грамотной агротехнике показывает стабильные урожаи. Уже на второй год плантации дают 40 тонн, а после корректировок в уходе урожайность стабилизируется на уровне 60 тонн в год. Важную роль играет внесение компоста, ограниченное применение азота и специальные методы формирования кроны, позволяющие деревьям развиваться равномерно.

Высокая эффективность обеспечивается и современной техникой: трёхрядные опрыскиватели позволяют обрабатывать до 3 гектаров в час при минимальном расходе препаратов. В итоге комбинация правильного сорта, своевременных опылителей, сбалансированного питания и инновационных машин превращает яблочный бизнес в устойчивое и прибыльное дело. Опыт Нидерландов показывает: при чёткой организации такие результаты достижимы и для российских садоводов.