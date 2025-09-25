Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ

Бесплатные грибы дороже золота: когда тихая охота разоряет кошелёк

Россиянам напомнили: не везде можно спокойно собирать грибы. Юристы предупреждают, что за поход в лес с корзиной можно получить штраф, если речь идет о частных землях или особо охраняемых природных территориях. Под запретом также участки, где введен противопожарный режим.

Эксперты уточняют: наказание зависит от статуса нарушителя. Для обычных граждан сумма составит от пятисот до тысячи рублей, для должностных лиц — до двух тысяч, а для компаний — до двадцати тысяч. Таким образом, невинная прогулка за грибами может обернуться ощутимыми расходами.

Ранее в Госдуме напомнили и о более строгих мерах. Если собирать краснокнижные виды грибов, то дело может дойти не только до крупных штрафов, но и до уголовной ответственности. Поэтому любителям тихой охоты советуют внимательнее относиться к выбору мест и видов грибов — чтобы отдых на природе не обернулся проблемами с законом.

Автор Марк Ульянов
Марк Ульянов  — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
