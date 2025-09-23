Неожиданный иск: Галкин* остался должен крупную сумму за электроэнергию

АО "Мосэнергосбыт" подало иск к Максиму Галкину* о взыскании задолженности за электроэнергию. Речь идёт о долге, превышающем 500 тысяч рублей, за потребление в подмосковном имении артиста в посёлке Грязи.

Исковое заявление принято к производству Черёмушкинским районным судом Москвы. Информация о судебном разбирательстве была распространена через официальный Telegram-канал столичных судов общей юрисдикции.

Предварительное судебное заседание по данному делу запланировано на 25 сентября. На нём будут решены процессуальные вопросы подготовки к основным слушаниям.

Максим Галкина вместе с супругой, певицей Аллой Пугачёвой и двумя детьми уехал из России в 2022 году. Они проживают в Израиле, на Кипре и в Латвии.

* признан иностранным агентом в РФ по решению Минюста