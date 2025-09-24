Вечеринка Собчак в стиле нулевых вызвала гнев: демонстрация роскоши на фоне всеобщей боли

1:20 Your browser does not support the audio element. Правда ТВ

Глава Федерального проекта по безопасности и борьбе с коррупцией Виталий Бородин подверг резкой критике недавнюю вечеринку телеведущей Ксении Собчак. Мероприятие под названием Prime Era состоялось 20 сентября и было оформлено в стиле нулевых годов.

В своём Telegram-канале Бородин охарактеризовал событие как вызов обществу. Он акцентировал внимание на несоответствии масштабного праздника с участием селебрити и дорогих угощений текущей общественной ситуации.

"Собчак будто нарочно злит народ, ловит кайф от того, что показывает свою "красивую жизнь" на фоне всеобщей боли", — заявил эксперт.

Особое недовольство Бородина вызвал наряд ведущей, который включал золотой чокер с провокационной надписью.

На мероприятии присутствовали такие медийные персоны, как Тимати, Ольга Бузова и Люся Чеботина. Развлекательную программу обеспечили выступления Татьяны Булановой, а сама Собчак выступила в роли диджея.

Это уже не первое публичное высказывание Бородина в адрес светских мероприятий подобного формата. Ранее эксперт неоднократно критиковал подобные события за демонстративную роскошь в сложный период.