Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ

Алексей Воробьёв и Аида Гарифуллина: странное поведение на премьере Августа насторожило фанатов

0:55
Правда ТВ

Певец Алексей Воробьёв и оперная певица Аида Гарифуллина появились вместе на премьере фильма "Август" в Москве. Супруги продолжают активно демонстрировать свои отношения после того, как официально подтвердили брак.

На мероприятии пара находилась в центре внимания. Воробьёв и Гарифуллина общались с гостями, однако поклонники отметили определённую сдержанность в их поведении друг с другом.

После раскрытия отношений музыкант регулярно делится с поклонниками подробностями семейной жизни.

"Мне невероятно повезло обрести настоящую семью", — неоднократно подчёркивал артист в своих интервью.

В социальных сетях мнения разделились. Одни пользователи называют пару самой красивой в российском шоу-бизнесе, другие выражают скептицизм относительно искренности их публичного образа.

Автор Александр Шевцов
Александр Шевцов — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
Новости Все >
EnglishDeutschFrançaisPortugueseSpain
Обратная связь Реклама Карта сайта Архив О проекте Авторы
Антиопечатка

Эл № ФС77-72263 выдано РКН 01.02.2018. Учредитель: В.В. Горшенин. Главный редактор: И.С. Новикова.

Контакты: +7 (499) 641-41-69, 105066, а/я №26 (для официальных обращений), home@pravda.ru Москва, ул. Старая Басманная, д.16/1Б, «Правда.Ру»

Copyright © 1999-2025, технология и дизайн принадлежат ООО «Техномедиа».

Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).

*Meta Platforms признана экстремистской организацией и запрещена, как и принадлежащие ей Facebook и Instagram.