Алексей Воробьёв и Аида Гарифуллина: странное поведение на премьере Августа насторожило фанатов

Певец Алексей Воробьёв и оперная певица Аида Гарифуллина появились вместе на премьере фильма "Август" в Москве. Супруги продолжают активно демонстрировать свои отношения после того, как официально подтвердили брак.

На мероприятии пара находилась в центре внимания. Воробьёв и Гарифуллина общались с гостями, однако поклонники отметили определённую сдержанность в их поведении друг с другом.

После раскрытия отношений музыкант регулярно делится с поклонниками подробностями семейной жизни.

"Мне невероятно повезло обрести настоящую семью", — неоднократно подчёркивал артист в своих интервью.

В социальных сетях мнения разделились. Одни пользователи называют пару самой красивой в российском шоу-бизнесе, другие выражают скептицизм относительно искренности их публичного образа.