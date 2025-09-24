Советское кино под запретом: что стоит за решением молдавских властей

Радиоведущий Сергей Стиллавин отреагировал в своём Telegram-канале на запрет комедии "Иван Васильевич меняет профессию" в Молдавии. Решение властей страны было принято с формулировкой о недопустимом милитаристском контексте.

Стиллавин связал этот шаг с идеологическим противостоянием. По его мнению, запрет свидетельствует о действенной силе русского культурного влияния.

"Как же эти недоделки с окраин Империи нас боятся — как чутко понимают, что наше искусство побеждает любую пропаганду", — заявил публицист.

Он также выразил мнение, что классическое советское кино продолжает пользоваться народной любовью, несмотря на политические разногласия. В своём посте Стиллавин резко критически высказался в адрес молдавских властей.

Обращаясь к режиссёру Сарику Андреасяну, Стиллавин пожелал ему научиться создавать кинокартины, которые будут запрещать противники. При этом он выразил предположение, что современная "индустрия киноэкскрементов" курируется именно враждебными силами.

Классическая комедия Леонида Гайдая была снята в 1973 году и остается одной из самых популярных в странах СНГ.