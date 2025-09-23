Стиль Аллы Пугачёвой в новой коллекции Gucci: правда или вымысел

1:13 Your browser does not support the audio element. Правда ТВ

Модный дом Gucci представил новую капсульную коллекцию, автором которой выступил креативный директор Демна Гвасалия. Презентация линейки под названием La Famiglia ("Семья") состоялась в публикациях издания Dazed.

Коллекция включает 41 образ, каждый из которых представляет определённый архетип. В их числе — La Star, La Drama Queen и Narcisista. Особое внимание привлёк наряд с названием Primadonna ("Примадонна").

В социальных сетях этот образ связали с влиянием стиля Аллы Пугачёвой. На эту мысль наводят и предыдущие работы дизайнера, неоднократно включавшего её музыку в свои проекты.

Сам Гвасалия пояснил концепцию коллекции.

"Все эти архетипы — Принцесса, Дива, Юноша — представляют для меня толпу будущих клиентов Gucci, каждый из которых сможет найти в коллекции что-то, что ему близко", — отметил дизайнер.

Таким образом, новая коллекция позиционируется как собрание образов для разных типажей. Показ стал очередным шагом Гвасалии в развитии эстетики знаменитого модного дома.