Стиль Аллы Пугачёвой в новой коллекции Gucci: правда или вымысел

Модный дом Gucci представил новую капсульную коллекцию, автором которой выступил креативный директор Демна Гвасалия. Презентация линейки под названием La Famiglia ("Семья") состоялась в публикациях издания Dazed.
Коллекция включает 41 образ, каждый из которых представляет определённый архетип. В их числе — La Star, La Drama Queen и Narcisista. Особое внимание привлёк наряд с названием Primadonna ("Примадонна").
В социальных сетях этот образ связали с влиянием стиля Аллы Пугачёвой. На эту мысль наводят и предыдущие работы дизайнера, неоднократно включавшего её музыку в свои проекты.
Сам Гвасалия пояснил концепцию коллекции.
"Все эти архетипы — Принцесса, Дива, Юноша — представляют для меня толпу будущих клиентов Gucci, каждый из которых сможет найти в коллекции что-то, что ему близко", — отметил дизайнер.
Таким образом, новая коллекция позиционируется как собрание образов для разных типажей. Показ стал очередным шагом Гвасалии в развитии эстетики знаменитого модного дома.