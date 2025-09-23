Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ

Стиль Аллы Пугачёвой в новой коллекции Gucci: правда или вымысел

Модный дом Gucci представил новую капсульную коллекцию, автором которой выступил креативный директор Демна Гвасалия. Презентация линейки под названием La Famiglia ("Семья") состоялась в публикациях издания Dazed.

Коллекция включает 41 образ, каждый из которых представляет определённый архетип. В их числе — La Star, La Drama Queen и Narcisista. Особое внимание привлёк наряд с названием Primadonna ("Примадонна").

В социальных сетях этот образ связали с влиянием стиля Аллы Пугачёвой. На эту мысль наводят и предыдущие работы дизайнера, неоднократно включавшего её музыку в свои проекты.

Сам Гвасалия пояснил концепцию коллекции.

"Все эти архетипы — Принцесса, Дива, Юноша — представляют для меня толпу будущих клиентов Gucci, каждый из которых сможет найти в коллекции что-то, что ему близко", — отметил дизайнер.

Таким образом, новая коллекция позиционируется как собрание образов для разных типажей. Показ стал очередным шагом Гвасалии в развитии эстетики знаменитого модного дома.

Автор Александр Шевцов
Александр Шевцов — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
