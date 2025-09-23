Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ

Опять голубизна и провокации: Цыганова ошарашена увиденным на Интервидении

1:30
Правда ТВ

Певица Вика Цыганова в своём Telegram-канале резко высказалась о недавно прошедшем международном конкурсе "Интервидение". Артистка раскритиковала как организацию мероприятия, так и его результаты.

Особое недоумение у Цыгановой вызвала победа вьетнамского певца Дык Фука. Она обратила внимание на его связь с ЛГБТ-движением*, запрещённым в России.

"А у нас что, даже не проверяли, кто едет участвовать в традиционном аналоге Евровидения?" — задала вопрос певица.

Также артистку возмутило решение певца Шамана отказаться от участия в конкурсе. По её словам, этот шаг многими зрителями был воспринят негативно.

Цыганова усомнилась в заявленных организаторами цифрах телесмотрения, предполагая накрутку.

В своём резком комментарии певица подвергла сомнению идеологическую составляющую проекта.

"Реализацией, судя по всему, занимались те же люди из голубого болота шоу-бизнеса. Опять голубизна, опять провокации, опять плевки в народ", — заявила Цыганова.

Она заключила, что, несмотря на хорошую задумку, исполнение конкурса оказалось на низком уровне. По мнению артистки, это не позволяет считать проект успешным для России.

* "Международное общественное движение ЛГБТ" признано экстремистским и террористическим, запрещено на территории РФ

Автор Александр Шевцов
Александр Шевцов — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
