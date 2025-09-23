Неожиданный жест от Лолиты: причина, по которой певица опустилась на колени на концерте

1:06 Your browser does not support the audio element. Правда ТВ

Певица Лолита Милявская обратилась к публике во время своего концерта в Нижнем Новгороде. Артистка необычным жестом прокомментировала вопрос стоимости билетов на шоу.

Выступление состоялось 22 сентября в концертном зале МТС Live Холл. По данным местных СМИ, цена билетов на мероприятие достигала 10 тысяч рублей.

Обращаясь к залу, Милявская объяснила высокие цены объективными экономическими причинами.

"Я бы очень хотела, чтобы многое подешевело, включая перевозки, электричество — всё то, из чего складывается цена на билеты. Простите меня, что они не совсем дешёвые", — заявила певица.

В знак признательности за тёплый приём артистка опустилась на колени перед зрителями. Этот жест совместил в себе как извинения, так и благодарность за подаренные цветы и аплодисменты.

Публика оценила эмоциональную реакцию звезды. Концерт прошёл при полном зале, несмотря на значительную стоимость входных билетов.