Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ

Неожиданный жест от Лолиты: причина, по которой певица опустилась на колени на концерте

1:06
Правда ТВ

Певица Лолита Милявская обратилась к публике во время своего концерта в Нижнем Новгороде. Артистка необычным жестом прокомментировала вопрос стоимости билетов на шоу.

Выступление состоялось 22 сентября в концертном зале МТС Live Холл. По данным местных СМИ, цена билетов на мероприятие достигала 10 тысяч рублей.

Обращаясь к залу, Милявская объяснила высокие цены объективными экономическими причинами.

"Я бы очень хотела, чтобы многое подешевело, включая перевозки, электричество — всё то, из чего складывается цена на билеты. Простите меня, что они не совсем дешёвые", — заявила певица.

В знак признательности за тёплый приём артистка опустилась на колени перед зрителями. Этот жест совместил в себе как извинения, так и благодарность за подаренные цветы и аплодисменты.

Публика оценила эмоциональную реакцию звезды. Концерт прошёл при полном зале, несмотря на значительную стоимость входных билетов.

Автор Александр Шевцов
Александр Шевцов — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
Новости Все >
EnglishDeutschFrançaisPortugueseSpain
Обратная связь Реклама Карта сайта Архив О проекте Авторы
Антиопечатка

Эл № ФС77-72263 выдано РКН 01.02.2018. Учредитель: В.В. Горшенин. Главный редактор: И.С. Новикова.

Контакты: +7 (499) 641-41-69, 105066, а/я №26 (для официальных обращений), home@pravda.ru Москва, ул. Старая Басманная, д.16/1Б, «Правда.Ру»

Copyright © 1999-2025, технология и дизайн принадлежат ООО «Техномедиа».

Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).

*Meta Platforms признана экстремистской организацией и запрещена, как и принадлежащие ей Facebook и Instagram.