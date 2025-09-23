Шоколад худеет, бутылки садятся на диету: шринкфляция накрыла Россию

В 2026 году в России продолжится шринкфляция — уменьшение веса и объёма упаковки при сохранении прежней цены. Об этом "Газете.Ru" рассказал экономист Илья Мосягин. По его словам, сильнее всего это заметно в напитках: стандартные пол-литровые бутылки стали 0,45, а иногда и меньше литра. Аналогичная тенденция наблюдается в шоколаде, чае, кофе, масле и макаронах, где вес уменьшается на 10-20%.

Эксперт отметил, что сокращение упаковки стало системным явлением. По данным NTech, во втором квартале 2025 года средний объём продуктов снизился на 3% в годовом выражении. При этом официальная инфляция держится на уровне 4-6%, но реальное давление на потребителей оказывается выше. Мосягин объясняет это высокими издержками производителей и попыткой скрытого повышения цен.

Регуляторы уже обсуждают ограничение наценок и ужесточение контроля за фасовкой. Но, по мнению Мосягина, проблему можно решить лишь комплексным снижением инфляции и ростом доходов населения. Он подчеркнул, что 92% россиян заметили сокращение упаковки, а 91% — ухудшение качества. Это снижает доверие к брендам и фактически означает падение покупательной способности. Дополнительно усиливается и скимпфляция — замена ингредиентов на более дешёвые аналоги.