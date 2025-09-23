ЦБ готовит новую 500-рублёвку: купюра обретает сиреневый облик

1:08 Your browser does not support the audio element. Правда ТВ

Банк России начал работу над новой купюрой в 500 рублей. Об этом сообщил зампред Центробанка Сергей Белов в интервью РИА Новости. Он уточнил, что банкнота сохранит привычные сиренево-фиолетовые оттенки, чтобы людям было легче распознавать номинал, как и в серии 1997 года.

Новая пятисотка будет посвящена Северо-Кавказскому федеральному округу и его центру — Пятигорску. Ещё в 2022 году рабочая группа подготовила список достопримечательностей региона, которые могут быть отражены на банкноте. В конце сентября состоится заседание Консультативного совета, где определят окончательный перечень символов. После этого пройдет общественное онлайн-голосование.

Белов отметил, что разработка купюры стартовала после паузы, связанной с завершением работы над тысячерублевой банкнотой. Таким образом, процесс обновления денежного ряда продолжается, а жители страны смогут сами повлиять на выбор образов для новой банкноты.