Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ

Эрдоган развеял иллюзии: конца украинскому конфликту не видно

1:13
Правда ТВ

Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган заявил в интервью Fox News, что не верит в скорое завершение конфликта на Украине. По его словам, перспективы мира пока туманны. Ранее, в разговоре с Владимиром Зеленским, турецкий лидер подчеркнул необходимость диалога с Россией и выразил готовность содействовать переговорам на высоком уровне.

В августе в американской Аляске прошла встреча Владимира Путина и Дональда Трампа. Оба лидера назвали её результативной и заявили о возможностях для урегулирования. Путин подчеркнул, что Россия заинтересована в долгосрочном решении, а Трамп добавил, что по ряду пунктов стороны достигли согласия. При этом он отметил, что дальнейший прогресс теперь зависит от позиции Зеленского.

Глава МИД Сергей Лавров напомнил, что Москва открыта для обсуждения политических аспектов и готова работать в любых форматах. Однако Киев до сих пор не ответил на предложение создать три рабочие группы по ключевым направлениям. Кроме того, украинский президент отверг приглашение Путина приехать в Москву для переговоров.

Автор Марк Ульянов
Марк Ульянов  — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
Новости Все >
EnglishDeutschFrançaisPortugueseSpain
Обратная связь Реклама Карта сайта Архив О проекте Авторы
Антиопечатка

Эл № ФС77-72263 выдано РКН 01.02.2018. Учредитель: В.В. Горшенин. Главный редактор: И.С. Новикова.

Контакты: +7 (499) 641-41-69, 105066, а/я №26 (для официальных обращений), home@pravda.ru Москва, ул. Старая Басманная, д.16/1Б, «Правда.Ру»

Copyright © 1999-2025, технология и дизайн принадлежат ООО «Техномедиа».

Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).

*Meta Platforms признана экстремистской организацией и запрещена, как и принадлежащие ей Facebook и Instagram.