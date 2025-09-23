Эрдоган развеял иллюзии: конца украинскому конфликту не видно

Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган заявил в интервью Fox News, что не верит в скорое завершение конфликта на Украине. По его словам, перспективы мира пока туманны. Ранее, в разговоре с Владимиром Зеленским, турецкий лидер подчеркнул необходимость диалога с Россией и выразил готовность содействовать переговорам на высоком уровне.

В августе в американской Аляске прошла встреча Владимира Путина и Дональда Трампа. Оба лидера назвали её результативной и заявили о возможностях для урегулирования. Путин подчеркнул, что Россия заинтересована в долгосрочном решении, а Трамп добавил, что по ряду пунктов стороны достигли согласия. При этом он отметил, что дальнейший прогресс теперь зависит от позиции Зеленского.

Глава МИД Сергей Лавров напомнил, что Москва открыта для обсуждения политических аспектов и готова работать в любых форматах. Однако Киев до сих пор не ответил на предложение создать три рабочие группы по ключевым направлениям. Кроме того, украинский президент отверг приглашение Путина приехать в Москву для переговоров.