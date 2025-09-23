Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ

Любовь на съёмках: дочь Даны Борисовой закрутила роман с продюсером Дмитрия Диброва

1:00
Правда ТВ

Дочь телеведущей Даны Борисовой Полина Аксёнова официально объявила о начале романа на светской премьере сериала "Няня Оксана". Её избранником стал продюсер, работающий с Дмитрием Дибровым.

По словам 18-летней Аксёновой, их отношения развивались постепенно. Знакомство произошло четыре года назад на рекламных съёмках, но романтическая связь началась лишь недавно.

"Я вообще его не рассматривала столько лет как мужчину, и тут получилась такая ситуация… Ну влюбилась девочка, так бывает", — прокомментировала Полина.

Девушка отметила, что на день рождения возлюбленный подарил ей ноутбук MacBook. По данным источника, речь может идти о 35-летнем продюсере Артуре Якобсоне.

Аксёнова также добавила, что с отцом пока не обсуждала новость. Общение с матерью, Даной Борисовой, остаётся на паузе после конфликта во время совместного отпуска.

Автор Александр Шевцов
Александр Шевцов — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
Новости Все >
EnglishDeutschFrançaisPortugueseSpain
Обратная связь Реклама Карта сайта Архив О проекте Авторы
Антиопечатка

Эл № ФС77-72263 выдано РКН 01.02.2018. Учредитель: В.В. Горшенин. Главный редактор: И.С. Новикова.

Контакты: +7 (499) 641-41-69, 105066, а/я №26 (для официальных обращений), home@pravda.ru Москва, ул. Старая Басманная, д.16/1Б, «Правда.Ру»

Copyright © 1999-2025, технология и дизайн принадлежат ООО «Техномедиа».

Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).

*Meta Platforms признана экстремистской организацией и запрещена, как и принадлежащие ей Facebook и Instagram.