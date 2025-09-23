Любовь на съёмках: дочь Даны Борисовой закрутила роман с продюсером Дмитрия Диброва

Дочь телеведущей Даны Борисовой Полина Аксёнова официально объявила о начале романа на светской премьере сериала "Няня Оксана". Её избранником стал продюсер, работающий с Дмитрием Дибровым.

По словам 18-летней Аксёновой, их отношения развивались постепенно. Знакомство произошло четыре года назад на рекламных съёмках, но романтическая связь началась лишь недавно.

"Я вообще его не рассматривала столько лет как мужчину, и тут получилась такая ситуация… Ну влюбилась девочка, так бывает", — прокомментировала Полина.

Девушка отметила, что на день рождения возлюбленный подарил ей ноутбук MacBook. По данным источника, речь может идти о 35-летнем продюсере Артуре Якобсоне.

Аксёнова также добавила, что с отцом пока не обсуждала новость. Общение с матерью, Даной Борисовой, остаётся на паузе после конфликта во время совместного отпуска.