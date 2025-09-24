Колодки тают быстрее, чем бензин в баке: названы главные виновники

1:00 Your browser does not support the audio element. Правда ТВ

Автоэксперт Сергей Петров рассказал Pravda.Ru, почему тормозные колодки иногда стираются быстрее обычного. По его словам, главный фактор — агрессивный стиль вождения. Частые резкие разгоны и торможения перегружают систему и значительно сокращают срок службы деталей.

Негативно сказывается и использование некачественных запчастей. Петров подчеркнул: лучше выбирать проверенные колодки и диски, иначе экономия обернётся дорогостоящим ремонтом.

Продлить срок службы тормозов помогает спокойная езда и правильное распределение нагрузки. Начинать движение и замедляться стоит плавно, особенно при загруженном автомобиле. Эксперт также советует регулярно проверять систему: прислушиваться к скрипам, следить за показаниями датчиков износа или вручную измерять толщину накладок и дисков. Такой подход позволит избежать поломок и сохранить безопасность на дороге.