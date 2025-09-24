Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ

Нет чека — нет прав: как покупатели сами отказываются от защиты

В магазинах всё чаще можно услышать привычный вопрос: "Вам нужен чек?" — но, как отмечают эксперты, это вовсе не безобидная формальность. Сопредседатель Союза потребителей России Владимир Слепак в беседе с MoneyTimes подчеркнул: спрашивать об этом у покупателей продавцы не имеют права.

По его словам, подобный вопрос может свидетельствовать о нарушениях — от ведения "двойной" бухгалтерии до ухода от налогов и неиспользования кассового аппарата. Это не только незаконно, но и лишает покупателя права на возврат или обмен товара.

Слепак напомнил: чек — это основной документ, подтверждающий покупку. Поэтому потребитель всегда должен его требовать и уходить из магазина только с кассовым подтверждением. Будь то продуктовый магазин, аптека или сервисный центр — чек гарантирует защиту ваших прав.

Автор Марк Ульянов
Марк Ульянов  — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
