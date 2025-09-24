Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ

Штрафы до полумиллиона: что грозит владельцам при аренде иностранцами

Сдавать жильё — дело выгодное, но требующее строгого соблюдения правил. Юрист Илья Русяев в беседе с NEWS.ru напомнил: владельцам квартир грозят серьёзные штрафы, если они нарушают нормы регистрации или налогового учёта.

Особое внимание стоит уделить иностранным арендаторам: собственник обязан поставить их на миграционный учёт в течение семи рабочих дней, а для гостиниц и хостелов срок сокращается до суток. Игнорирование этих требований обойдётся в 2–4 тысячи рублей для физлиц и до полумиллиона — для юрлиц. Российские арендаторы тоже должны регистрироваться по месту пребывания при долгосрочной аренде. В регионах за нарушения штраф достигает 5 тысяч рублей, в Москве и Петербурге — до 7 тысяч, для организаций — до 800 тысяч.

Не менее важно вовремя платить налоги: доход от аренды облагается НДФЛ 13% или налогом для самозанятых — от 4 до 6%. Просрочка декларации грозит штрафом от тысячи рублей, неуплата — 20% от долга, а при умысле — все 40%. Чтобы избежать проблем, юрист советует оперативно оформлять регистрацию арендаторов, хранить документы и не затягивать с налогами.

Автор Марк Ульянов
Марк Ульянов  — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
