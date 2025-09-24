Россиян ждут штрафы и запреты: как поездка в Чехию может обернуться проблемами

Юрист Эдуард Шалоносов предупредил россиян: въезд в Чехию по так называемой маскировочной визе может обернуться серьёзными проблемами. В беседе с "Постньюс" он пояснил, что использование визы под видом туристических или иных целей грозит штрафом, задержанием на несколько суток и даже депортацией с последующим запретом на въезд в Евросоюз.

Эксперт отметил: нарушение визового режима не всегда приравнивается к преступлению, но в праве существует понятие "усечённого состава". Это значит, что достаточно попытки обмануть систему, чтобы наступили правовые последствия.

По словам Шалонносова, при получении шенгенской визы граждане России должны учитывать, что проверки в аэропортах и на границах стали значительно строже. Поэтому важно заранее понимать все риски, иначе поездка может закончиться не отдыхом, а неприятностями.