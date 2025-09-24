Простое правило, которое делает плодовые деревья сильнее и плодовитее: главный секрет щедрого урожая весной

Осенняя обрезка плодовых деревьев — важный этап ухода, который помогает сохранить здоровье сада и подготовить его к зиме. Садовод Виталий Пахомов отмечает, что такая процедура стимулирует рост и делает урожай более качественным: весной просыпаются сильные плодовые почки, а силы дерева тратятся на формирование хороших плодов, а не на слабые ветви.

Проводить обрезку лучше после листопада, с конца октября до начала ноября, пока не ударили сильные морозы. Инструменты — секатор, сучкорез и пила — должны быть острыми и продезинфицированными. Начинают с удаления сухих, больных и повреждённых ветвей, а затем убирают побеги, растущие внутрь кроны. Это улучшает вентиляцию и снижает риск заболеваний.

Также важно укорачивать слишком длинные побеги, оставляя крепкие почки, направленные наружу. Осенью обрезку делают умеренной, чтобы не вызвать лишнего роста перед холодами. Крупные срезы рекомендуется обработать садовым варом, а обрезанные ветви — собрать и уничтожить, чтобы не допустить распространения вредителей и инфекций.