Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ

На дне океана нашли розового незнакомца: науке известен всего один экземпляр

1:21
Правда ТВ

Учёные из США и их коллеги описали сразу три новых вида глубоководных рыб из семейства липаровых. Самая необычная из находок — "бугристая улиточная рыба" Careproctus colliculi, впервые замеченная в 2019 году с помощью подводного робота Doc Ricketts у побережья Калифорнии. Этот небольшой, розовый по окраске обитатель глубин отличается характерной текстурой кожи и длинными плавниковыми лучами.

Исследователи из Университета штата Нью-Йорк в Дженесио вместе с коллегами из Университета Монтаны и Гавайского университета подтвердили, что речь идёт о новых для науки видах. В ходе анализа учёные применяли микроскопию, компьютерную томографию и ДНК-секвенирование. Помимо бугристой улиточной рыбы, они описали ещё два вида — чёрную улиточную рыбу и стройную.

По словам биолога Маккензи Геррингер, открытие сразу трёх новых видов напоминает, насколько мало мы знаем о глубинах океана и как важны исследования в условиях экстремального давления, холода и вечной темноты. Учёные подчёркивают: документирование таких находок помогает понять, как меняются экосистемы океана и как на них влияют климат, загрязнение и деятельность человека.

 

Автор Марк Ульянов
Марк Ульянов  — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
Новости Все >
EnglishDeutschFrançaisPortugueseSpain
Обратная связь Реклама Карта сайта Архив О проекте Авторы
Антиопечатка

Эл № ФС77-72263 выдано РКН 01.02.2018. Учредитель: В.В. Горшенин. Главный редактор: И.С. Новикова.

Контакты: +7 (499) 641-41-69, 105066, а/я №26 (для официальных обращений), home@pravda.ru Москва, ул. Старая Басманная, д.16/1Б, «Правда.Ру»

Copyright © 1999-2025, технология и дизайн принадлежат ООО «Техномедиа».

Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).

*Meta Platforms признана экстремистской организацией и запрещена, как и принадлежащие ей Facebook и Instagram.