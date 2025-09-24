На дне океана нашли розового незнакомца: науке известен всего один экземпляр

Учёные из США и их коллеги описали сразу три новых вида глубоководных рыб из семейства липаровых. Самая необычная из находок — "бугристая улиточная рыба" Careproctus colliculi, впервые замеченная в 2019 году с помощью подводного робота Doc Ricketts у побережья Калифорнии. Этот небольшой, розовый по окраске обитатель глубин отличается характерной текстурой кожи и длинными плавниковыми лучами.

Исследователи из Университета штата Нью-Йорк в Дженесио вместе с коллегами из Университета Монтаны и Гавайского университета подтвердили, что речь идёт о новых для науки видах. В ходе анализа учёные применяли микроскопию, компьютерную томографию и ДНК-секвенирование. Помимо бугристой улиточной рыбы, они описали ещё два вида — чёрную улиточную рыбу и стройную.

По словам биолога Маккензи Геррингер, открытие сразу трёх новых видов напоминает, насколько мало мы знаем о глубинах океана и как важны исследования в условиях экстремального давления, холода и вечной темноты. Учёные подчёркивают: документирование таких находок помогает понять, как меняются экосистемы океана и как на них влияют климат, загрязнение и деятельность человека.