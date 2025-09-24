Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ

Укрыли слишком рано — весной можно не дождаться урожая: мороз оказался не так страшен

Правда ТВ

В Союзе дачников Подмосковья напомнили садоводам: торопиться с зимним укрытием растений не стоит. Глава организации, депутат Госдумы Никита Чаплин отметил, что главная угроза — не мороз, а выпревание. Если накрыть растения слишком рано, во время возможных оттепелей и дождей под материалом образуется влажная среда. В ней быстро развиваются грибковые болезни и гниль.

По словам Чаплина, особенно опасно, если растение ещё не вошло в состояние покоя. В тёплом и влажном укрытии оно продолжает дышать, и его ткани начинают разрушаться. Чтобы избежать этого, он советует приступать к укрытию только при устойчивых минус 5-7 градусах.

Корни лучше защитить слоем мульчи или компоста, а надземную часть — прикрывать каркасом или ящиком с отверстиями для проветривания. Полностью же укрывать стоит только в период сильных морозов. Эксперт подчеркнул: главный секрет успешной зимовки — защита от запревания, а не только от холода.

Новости Все >
