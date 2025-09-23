Загадка тысячелетий: как древние египтяне подняли каменные глыбы без рабов и колесниц

Учёные выдвинули новую гипотезу о том, как на самом деле могли возводиться египетские пирамиды. Согласно исследованию, опубликованному в журнале PLOS ONE, древние инженеры использовали не только силу тысяч рабочих, но и сложный гидравлический механизм, основанный на управлении водой и осадочными породами. Этот метод позволял поднимать каменные блоки весом в несколько тонн, не прибегая к чрезмерным усилиям людей.

Речь идёт о ступенчатой пирамиде фараона Джосера, построенной более 4600 лет назад. Учёные предполагают, что внутри сооружения действовал особый подъёмный водяной механизм, напоминающий принцип вулкана: вода из искусственного резервуара поднимала камни на верхние уровни. Для этого использовались системы очистки и накопления воды, предотвращавшие засорение устройства.

Новая гипотеза меняет представление о древнеегипетской архитектуре. Оказывается, строители умело использовали ежегодные разливы Нила не как проблему, а как ресурс. Благодаря этому размеры блоков со временем увеличивались, а к эпохе Хеопса они достигали уже пяти тонн. Такой подход не только объясняет точность и масштаб пирамид, но и демонстрирует удивительно глубокие знания египтян в области гидравлики и рационального использования природных ресурсов.