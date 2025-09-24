Невинные ошибки при температуре могут стоить здоровья: самые опасные из них

Многие россияне при первых симптомах простуды совершают одинаковые ошибки, предупреждает врач-терапевт Руслан Мухаметкулов. По его словам, самая распространённая из них — бесконтрольный приём антибиотиков. Эти препараты не действуют на вирусы, зато разрушают полезную микрофлору кишечника, ослабляя иммунитет и повышая риск осложнений.

Специалист также отметил, что не стоит сбивать температуру, если она не выше 38–38,5 градуса. Организм в это время сам борется с инфекцией, и вмешательство только замедляет процесс. Опасно и выходить на работу с ОРВИ: отсутствие отдыха может затянуть болезнь, вызвать осложнения и стать причиной заражения коллег.

Ещё одна ошибка — длительное применение сосудосуживающих капель. Если пользоваться ими больше недели, возникает медикаментозный ринит и постоянная заложенность носа. Не стоит забывать и о свежем воздухе: в душной комнате вирусы размножаются быстрее. Врач подчеркнул, что правильная тактика — не геройствовать, а помочь организму: пить больше тёплого, отдыхать, промывать нос солевым раствором и при необходимости обращаться к врачу.