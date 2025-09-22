Почему Анджелина Джоли назвала США не своей страной? Откровенное признание актрисы

Анджелина Джоли заявила о неприятии текущей ситуации в США во время пресс-конференции на кинофестивале в Сан-Себастьяне.

50-летняя актриса представила свой новый фильм "Кутюр" и высказала обеспокоенность политическим климатом в стране.

"В настоящее время я не признаю свою страну. Всё, что разделяет или ограничивает личное самовыражение и свободу, очень опасно", — заявила Джоли.

Она отметила, что вынуждена контролировать свои высказывания из-за сложной общественной обстановки.

Актриса подтвердила планы о переезде в Европу, однако указала на юридические препятствия.

Согласно соглашению об опеке с Брэдом Питтом, Джоли не может покинуть Калифорнию до совершеннолетия младших детей. Двойняшки Нокс и Вивьен достигнут 18 лет только через год.

Параллельно звезда тайно ищет покупателя на свой особняк в Лос-Анджелесе, готовясь к будущему переезду.