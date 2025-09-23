Ночной перекус: когда он спасает здоровье, а когда разрушает его

Многие делают поздний ужин привычкой, но, как предупреждает гастроэнтеролог Екатерина Кашух в беседе с Life. ru, такой подход не всегда безопасен. В положении лёжа пища легче попадает обратно в пищевод, что вызывает изжогу и тяжесть. К тому же ночью обмен веществ замедляется, и лишние калории превращаются в жировые запасы, повышая риск ожирения, диабета, гипертонии и сердечно-сосудистых болезней.

Впрочем, бывают исключения. Пациентам с диабетом первого типа или рядом эндокринных нарушений лёгкий перекус перед сном помогает избежать резкого падения сахара в крови. Спортсменам с высокими нагрузками врачи также рекомендуют небольшую порцию белка на ночь — для восстановления мышц. В этих случаях поздний приём пищи играет скорее лечебную роль.

Во всех остальных ситуациях вечерние перекусы чаще связаны не с реальным голодом, а с усталостью и стрессом. Человек тянется к сладостям, фастфуду и снекам, что даёт лишние калории и негативно влияет на микрофлору кишечника. Поэтому врачи советуют относиться к привычке "поесть на ночь" осторожно и оценивать, продиктована ли она реальной необходимостью или просто эмоциональным состоянием.