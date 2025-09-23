Фальшивые инструменты превращаются в оружие: где подстерегает опасность

Подделки на рынке инструментов и оборудования могут не только ударить по кошельку, но и представлять угрозу для здоровья и безопасности, рассказала Life.ru эксперт онлайн-гипермаркета ВсеИнструменты.ру Александра Чихринова.

Чаще всего подделывают электроинструменты, аккумуляторы, зарядные устройства, расходные материалы, средства индивидуальной защиты и светотехнику. Наибольшую опасность несут фальшивые аккумуляторы и кабели — они могут вызвать замыкание и пожар. Опасны также поддельные каски, очки и перчатки: внешне похожие на оригинал, они не защищают и становятся причиной травм. Дешёвые расходники ломаются в процессе работы и могут нанести серьёзные повреждения.

Финансовые риски тоже велики: поддельные товары быстро выходят из строя, не принимаются в сервисах и требуют повторных затрат. Эксперт советует покупать оборудование только у официальных дилеров с сертификатами. Признаками подделки могут быть некачественная печать, ошибки на упаковке, отсутствие фирменных пломб или подозрительно низкая цена. Особенно часто подделывают известные бренды. Проверка серийного номера и отзывов покупателей поможет избежать ошибок.