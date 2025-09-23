Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ

Фальшивые инструменты превращаются в оружие: где подстерегает опасность

1:22
Правда ТВ

Подделки на рынке инструментов и оборудования могут не только ударить по кошельку, но и представлять угрозу для здоровья и безопасности, рассказала Life.ru эксперт онлайн-гипермаркета ВсеИнструменты.ру Александра Чихринова.

Чаще всего подделывают электроинструменты, аккумуляторы, зарядные устройства, расходные материалы, средства индивидуальной защиты и светотехнику. Наибольшую опасность несут фальшивые аккумуляторы и кабели — они могут вызвать замыкание и пожар. Опасны также поддельные каски, очки и перчатки: внешне похожие на оригинал, они не защищают и становятся причиной травм. Дешёвые расходники ломаются в процессе работы и могут нанести серьёзные повреждения.

Финансовые риски тоже велики: поддельные товары быстро выходят из строя, не принимаются в сервисах и требуют повторных затрат. Эксперт советует покупать оборудование только у официальных дилеров с сертификатами. Признаками подделки могут быть некачественная печать, ошибки на упаковке, отсутствие фирменных пломб или подозрительно низкая цена. Особенно часто подделывают известные бренды. Проверка серийного номера и отзывов покупателей поможет избежать ошибок.

Автор Марк Ульянов
Марк Ульянов  — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
Новости Все >
EnglishDeutschFrançaisPortugueseSpain
Обратная связь Реклама Карта сайта Архив О проекте Авторы
Антиопечатка

Эл № ФС77-72263 выдано РКН 01.02.2018. Учредитель: В.В. Горшенин. Главный редактор: И.С. Новикова.

Контакты: +7 (499) 641-41-69, 105066, а/я №26 (для официальных обращений), home@pravda.ru Москва, ул. Старая Басманная, д.16/1Б, «Правда.Ру»

Copyright © 1999-2025, технология и дизайн принадлежат ООО «Техномедиа».

Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).

*Meta Platforms признана экстремистской организацией и запрещена, как и принадлежащие ей Facebook и Instagram.