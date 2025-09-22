Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ

Шаман избежал конфуза: что скрывается за отказом от победы в Интервидении-2025

Певец Шаман (Ярослав Дронов) отказался от участия в голосовании на международном конкурсе "Интервидение-2025" по личным причинам.

Согласно данным Telegram-канала "Свита короля", от артиста ожидали публичного предложения руки и сердца его возлюбленной Екатерине Мизулиной.

Как пояснил анонимный продюсер, Дронов не был готов к таким серьёзным шагам.

"От него долго ждали важного шага, распустили слухи, что он сделает предложение своей женщине. А он не готов пока, это всем понятно", — отметил собеседник.

По мнению источника, певец поступил благородно, избежав публичной ситуации, которая могла бы разочаровать поклонников. При этом решение не повлияло на личные отношения пары.

Международный конкурс "Интервидение-2025" состоялся 20 сентября в подмосковной "Live Арене" с участием представителей 15 стран. Победу одержал вьетнамский исполнитель Дык Фук.

Автор Александр Шевцов
Александр Шевцов — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
