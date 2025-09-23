Алименты можно платить квартирой: юристы раскрыли редкий способ расчёта

В России алименты можно выплатить не только деньгами, но и имуществом, в том числе недвижимостью. Как пояснили РИА Новости юристы, сделать это возможно только через алиментное соглашение, удостоверенное нотариусом. Договор дарения для этих целей не подходит: он считается безвозмездной сделкой и не освобождает от обязательств.

В соглашении стороны определяют стоимость недвижимости — по кадастру, рыночной цене или заключению независимого оценщика. Затем рассчитывают общую сумму алиментов до совершеннолетия ребёнка. Исходя из этого, имущество может полностью закрыть обязательства либо учитываться частично. При этом, если ребёнку потребуется дополнительное содержание, получатель алиментов имеет право обратиться в суд.

Важно, чтобы жильё было пригодным: аварийная квартира или доля в коммуналке не пройдут нотариальное оформление. Недвижимость по соглашению переходит в собственность именно ребёнка или родителя, которому полагаются алименты. Юристы напоминают: алименты — это обязанность по отношению к ребёнку, а не ко второму родителю, поэтому собственником имущества всегда становится сам получатель алиментов.