Тихие убийцы почек: пять привычек, которые незаметно лишают здоровья

Уролог-андролог Артур Богатырев рассказал "Газете.Ru" о привычках, которые особенно вредят почкам. Среди главных он выделил недостаток воды: при обезвоживании снижается приток крови к органу, и он перестаёт полноценно выводить токсины. Однако и чрезмерное питьё небезопасно — оптимальная норма для взрослого составляет 8-10 стаканов в день.

Не менее опасен избыток соли. Когда её слишком много, почки работают с перегрузкой, задерживают жидкость и теряют функцию фильтрации. Это может повышать уровень белка в моче и со временем приводить к хроническим проблемам. Врачи рекомендуют ограничивать потребление соли до пяти граммов в сутки.

Богатырев также предупредил о рисках при регулярном приёме обезболивающих. Эти препараты ухудшают кровоснабжение и при длительном использовании могут привести к почечной недостаточности. Вредно и привычное "терпение" при полном мочевом пузыре — оно создаёт нагрузку и условия для инфекций. К факторам риска врач отнёс курение, алкоголь и хронический недосып, которые подрывают работу сосудов и повышают давление.

