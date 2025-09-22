Дмитрий Дибров едко высказался о браке на фоне развода с молодой женой: что он сказал

Телеведущий Дмитрий Дибров на фоне развода с супругой Полиной позволяет себе саркастические высказывания в её адрес.

65-летний шоумен развивает новую видеорубрику "Если бы…", где задает провокационные вопросы гостям.

В одном из выпусков Дибров пообщался с блондинкой о вредных привычках. Услышав о разбросанных носках, он отреагировал с иронией.

"Вы знаете, время от времени мужчинам свойственно жениться. И это единственная причина, по которой это стоит делать… Чтобы собирали носки", — отметил телеведущий.

Комментарий был расценён как намёк на семейную ситуацию.

По информации источников, подобное поведение может быть связано с разочарованием в институте брака после измен супруги.

Однако многие уверены, что шоумен долго не пробудет в одиночестве и вскоре может найти новую избранницу.