Фильтр может превратить воду в яд: чем опасна несвоевременная замена картриджей

Неблагоприятные условия и несвоевременная замена картриджей могут превратить бытовые фильтры из помощников в источник опасности, предупредил кандидат химических наук Андрей Дорохов в беседе с "Лентой.ру". По его словам, перепады температур и воздействие ультрафиолета разрушают материалы фильтров, создавая среду для размножения бактерий и выделения токсинов.

Учёный отметил, что особую угрозу представляют просроченные картриджи. Активированный уголь после окончания срока службы перестаёт удерживать загрязнения и начинает отдавать их обратно в воду. В такой среде активно размножаются бактерии, способные вызывать кишечные инфекции, а накопленные тяжёлые металлы и органика постепенно отравляют организм.

Дорохов добавил, что каждый пятый образец воды из неправильно обслуживаемых систем представляет реальную угрозу: в них фиксируется превышение норм по микробному числу. Это превращает воду из таких фильтров в потенциальный источник патогенов, поэтому своевременная замена картриджей — важное условие безопасности.