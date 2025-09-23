Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ

Фильтр может превратить воду в яд: чем опасна несвоевременная замена картриджей

1:12
Правда ТВ

Неблагоприятные условия и несвоевременная замена картриджей могут превратить бытовые фильтры из помощников в источник опасности, предупредил кандидат химических наук Андрей Дорохов в беседе с "Лентой.ру". По его словам, перепады температур и воздействие ультрафиолета разрушают материалы фильтров, создавая среду для размножения бактерий и выделения токсинов.

Учёный отметил, что особую угрозу представляют просроченные картриджи. Активированный уголь после окончания срока службы перестаёт удерживать загрязнения и начинает отдавать их обратно в воду. В такой среде активно размножаются бактерии, способные вызывать кишечные инфекции, а накопленные тяжёлые металлы и органика постепенно отравляют организм.

Дорохов добавил, что каждый пятый образец воды из неправильно обслуживаемых систем представляет реальную угрозу: в них фиксируется превышение норм по микробному числу. Это превращает воду из таких фильтров в потенциальный источник патогенов, поэтому своевременная замена картриджей — важное условие безопасности.

Автор Марк Ульянов
Марк Ульянов  — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
Новости Все >
EnglishDeutschFrançaisPortugueseSpain
Обратная связь Реклама Карта сайта Архив О проекте Авторы
Антиопечатка

Эл № ФС77-72263 выдано РКН 01.02.2018. Учредитель: В.В. Горшенин. Главный редактор: И.С. Новикова.

Контакты: +7 (499) 641-41-69, 105066, а/я №26 (для официальных обращений), home@pravda.ru Москва, ул. Старая Басманная, д.16/1Б, «Правда.Ру»

Copyright © 1999-2025, технология и дизайн принадлежат ООО «Техномедиа».

Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).

*Meta Platforms признана экстремистской организацией и запрещена, как и принадлежащие ей Facebook и Instagram.