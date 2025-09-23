Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ

Норма под вопросом: сколько бокалов отделяют привычку от зависимости

Регулярное употребление алкоголя более двух-трёх раз в неделю уже может быть тревожным сигналом, рассказал "Ленте.ру" врач-психиатр и нарколог Руслан Исаев. Он подчеркнул, что в современной наркологии оценивают не только частоту, но и характер употребления: важнее, теряет ли человек контроль и начинает ли спиртное занимать центральное место в его жизни.

К настораживающим признакам специалист отнёс сильную тягу к алкоголю, рост толерантности и утрату способности ограничиваться малыми дозами. Дополнительным симптомом может быть утреннее состояние отмены, когда требуется "похмелиться", сопровождающееся дрожью, потливостью и учащённым сердцебиением. Опасно и то, когда ради спиртного человек жертвует интересами, здоровьем, работой и семьёй, продолжая пить, несмотря на последствия.

Исаев предложил простой способ самопроверки: попробовать отказаться от алкоголя на две недели или месяц. Если это вызывает тревожность, раздражительность, проблемы со сном и непреодолимое желание выпить, стоит обратиться за помощью к специалисту.

Автор Марк Ульянов
Марк Ульянов  — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
