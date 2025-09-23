Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ

Искусственный интеллект готовит волну обманов: впереди годы хитрых атак

1:14
Правда ТВ

Эксперт по кибербезопасности Дэвид Конде предупреждает: в ближайшие два-три года человечество столкнётся с ростом онлайн-мошенничества. Главная причина — бурное развитие искусственного интеллекта. По словам специалиста, ИИ сильно снизил технический порог для организации атак, и теперь почти любой может создать фальшивый сайт, письмо или сообщение.

Конде отмечает, что мотив у злоумышленников остаётся прежним — это экономическая выгода. Но если раньше подобные схемы требовали знаний и опыта, сегодня достаточно задать запрос нейросети. Она способна автоматически сгенерировать поддельный счёт или документ с вредоносным кодом и даже разослать его по электронной почте.

По мере совершенствования технологий атаки станут сложнее и изощрённее: автоматизация позволит киберпреступникам быстро развернуть целые кампании с персонализированными сообщениями. Поэтому эксперт советует обновлять устройства, включать многофакторную аутентификацию и критически относиться к любым неожиданным письмам. Предупреждение звучит ясно: нас ждёт больше обманов, и они будут всё хитрее.

Автор Марк Ульянов
Марк Ульянов  — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
Новости Все >
EnglishDeutschFrançaisPortugueseSpain
Обратная связь Реклама Карта сайта Архив О проекте Авторы
Антиопечатка

Эл № ФС77-72263 выдано РКН 01.02.2018. Учредитель: В.В. Горшенин. Главный редактор: И.С. Новикова.

Контакты: +7 (499) 641-41-69, 105066, а/я №26 (для официальных обращений), home@pravda.ru Москва, ул. Старая Басманная, д.16/1Б, «Правда.Ру»

Copyright © 1999-2025, технология и дизайн принадлежат ООО «Техномедиа».

Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).

*Meta Platforms признана экстремистской организацией и запрещена, как и принадлежащие ей Facebook и Instagram.