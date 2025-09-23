Искусственный интеллект готовит волну обманов: впереди годы хитрых атак

Эксперт по кибербезопасности Дэвид Конде предупреждает: в ближайшие два-три года человечество столкнётся с ростом онлайн-мошенничества. Главная причина — бурное развитие искусственного интеллекта. По словам специалиста, ИИ сильно снизил технический порог для организации атак, и теперь почти любой может создать фальшивый сайт, письмо или сообщение.

Конде отмечает, что мотив у злоумышленников остаётся прежним — это экономическая выгода. Но если раньше подобные схемы требовали знаний и опыта, сегодня достаточно задать запрос нейросети. Она способна автоматически сгенерировать поддельный счёт или документ с вредоносным кодом и даже разослать его по электронной почте.

По мере совершенствования технологий атаки станут сложнее и изощрённее: автоматизация позволит киберпреступникам быстро развернуть целые кампании с персонализированными сообщениями. Поэтому эксперт советует обновлять устройства, включать многофакторную аутентификацию и критически относиться к любым неожиданным письмам. Предупреждение звучит ясно: нас ждёт больше обманов, и они будут всё хитрее.