После скандала в Сочи: Костенко сделала признание об измене Тарасова

Модель Анастасия Костенко ответила на вопросы подписчиков о возможной измене в браке с футболистом Дмитрием Тарасовым.

Поводом для обсуждения стал августовский скандал в Сочи, где блогерши обвинили спортсмена в попытках знакомства.

Костенко заняла однозначную позицию, заявив о категорической нетерпимости к предательству.

"Если бы я пережила измену своего мужа, он был бы уже бывшим. Для меня предательство неприемлемо", — подчеркнула модель в своём блоге.

Она добавила, что в подобных ситуациях действует принципиально — раз и навсегда прекращает общение с предавшим человеком.

Супруга футболиста уверена, что история в Сочи была излишне раздута медиа.

По словам Костенко, Тарасов заранее информировал её о всех деловых переговорах, включая обсуждение рекламного сотрудничества с упомянутыми в скандале девушками.

Модель полностью поддерживает позицию мужа, который ранее отверг все обвинения.

Автор Александр Шевцов
Александр Шевцов — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
