Объект, который не вписывается в законы: астрономы растеряны перед 3I/ATLAS

Правда ТВ

Астрономы сообщили об открытии уникальной кометы 3I/ATLAS, которая вошла в Солнечную систему с рекордной скоростью — почти 58 километров в секунду. Это вдвое быстрее знаменитой ʻОумуамуа и значительно выше, чем у кометы Борисова. Такой разгон остаётся загадкой: учёные пока не понимают, где небесное тело могло набрать такую энергию.

Особенность кометы не только в скорости, но и в размере. Диаметр её ядра, по оценкам, достигает пяти с половиной километров, что делает 3I/ATLAS крупнейшим известным межзвёздным объектом. При этом она демонстрирует все признаки классической кометы — светящееся облако и хвост.

Максимальное сближение с Солнцем ожидается в конце октября. Этот визит позволит исследователям собрать новые данные о составе и строении подобных тел. Учёные считают, что наблюдения помогут понять процессы образования планет и расширят знания о том, как развивается жизнь во Вселенной.