Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ

Объект, который не вписывается в законы: астрономы растеряны перед 3I/ATLAS

1:05
Правда ТВ

Астрономы сообщили об открытии уникальной кометы 3I/ATLAS, которая вошла в Солнечную систему с рекордной скоростью — почти 58 километров в секунду. Это вдвое быстрее знаменитой ʻОумуамуа и значительно выше, чем у кометы Борисова. Такой разгон остаётся загадкой: учёные пока не понимают, где небесное тело могло набрать такую энергию.

Особенность кометы не только в скорости, но и в размере. Диаметр её ядра, по оценкам, достигает пяти с половиной километров, что делает 3I/ATLAS крупнейшим известным межзвёздным объектом. При этом она демонстрирует все признаки классической кометы — светящееся облако и хвост.

Максимальное сближение с Солнцем ожидается в конце октября. Этот визит позволит исследователям собрать новые данные о составе и строении подобных тел. Учёные считают, что наблюдения помогут понять процессы образования планет и расширят знания о том, как развивается жизнь во Вселенной.

Автор Марк Ульянов
Марк Ульянов  — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
Новости Все >
EnglishDeutschFrançaisPortugueseSpain
Обратная связь Реклама Карта сайта Архив О проекте Авторы
Антиопечатка

Эл № ФС77-72263 выдано РКН 01.02.2018. Учредитель: В.В. Горшенин. Главный редактор: И.С. Новикова.

Контакты: +7 (499) 641-41-69, 105066, а/я №26 (для официальных обращений), home@pravda.ru Москва, ул. Старая Басманная, д.16/1Б, «Правда.Ру»

Copyright © 1999-2025, технология и дизайн принадлежат ООО «Техномедиа».

Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).

*Meta Platforms признана экстремистской организацией и запрещена, как и принадлежащие ей Facebook и Instagram.