Интервидение как зеркало многополярности: западные СМИ о скрытом смысле конкурса

Французский телеканал France24 проанализировал прошедший в Москве международный песенный конкурс "Интервидение".

В материале отмечается, что событие позиционируется как альтернатива "декадентскому" "Евровидению".

Ключевым отличием издание назвало требование к странам-участницам исполнять композиции на государственных языках. Это противопоставляется практике "Евровидения", где доминирует английский язык.

Также акцентировано внимание на системе голосования — победителя "Интервидения" определяло исключительно международное жюри.

Ранее американский журналист Фред Вир предположил, что конкурс отражает идею защиты многополярного мира.

По его мнению, стремление России к глобальному представительству участников может быть ответом на западные тенденции ограничения русской культуры.

Автор Александр Шевцов
Александр Шевцов — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
