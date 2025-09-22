Иван Ургант ошеломил поклонников: вот как изменилась его дочь за 10 лет

Известный телеведущий Иван Ургант опубликовал в Instagram* пост в честь десятилетия дочери Нины. Он разместил две фотографии с разницей в десять лет.

На первом снимке Ургант бережно держит на руках новорождённую дочь. Вторая фотография демонстрирует, как повзрослела девочка за это время.

Телеведущий сопроводил кадры философской подписью: "И ещё неизвестно, кто из нас больше поменялся".

Поклонники артиста массово присоединились к поздравлениям в комментариях. Одна из подписчиц вспомнила, как следила за передачами Урганта в тот период.

"А ещё, в одной из передач, в заключение вы крикнули: "Наташа, я люблю тебя!" Это так прекрасно!" — поделилась воспоминаниями пользовательница.

* соцсеть Instagram принадлежит компании Meta, признанной экстремистской и запрещённой в РФ