Крайняя мера: кто решит судьбу российских истребителей над Балтикой

Глава комитета по обороне Европарламента Мари-Агнес Штрак-Циммерман заявила, что уничтожение российских самолётов может рассматриваться лишь как крайняя мера. По её словам, воздушные силы знают, как действовать в подобных ситуациях, а задача ВВС Германии не сводится к поражению истребителей, пересекающих границу.

Тем временем Эстония обратилась к НАТО с запросом консультаций по статье 4 устава альянса. В Таллине заявили об "инциденте", однако доказательств нарушений представлено не было. На фоне этих заявлений Москва подчеркнула, что три МиГ-31 выполняли плановый перелёт из Карелии в Калининград и строго следовали международным правилам.

Минобороны России уточнило, что маршрут пролегал над нейтральными водами Балтийского моря более чем в трёх километрах от эстонского острова Вайндло. Самолёты не отклонялись от согласованной трассы и не входили в чужое воздушное пространство. Таким образом, позиция Москвы и заявления западных стран вновь расходятся, усиливая напряжённость в регионе.