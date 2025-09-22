Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ

Крайняя мера: кто решит судьбу российских истребителей над Балтикой

Правда ТВ

Глава комитета по обороне Европарламента Мари-Агнес Штрак-Циммерман заявила, что уничтожение российских самолётов может рассматриваться лишь как крайняя мера. По её словам, воздушные силы знают, как действовать в подобных ситуациях, а задача ВВС Германии не сводится к поражению истребителей, пересекающих границу.

Тем временем Эстония обратилась к НАТО с запросом консультаций по статье 4 устава альянса. В Таллине заявили об "инциденте", однако доказательств нарушений представлено не было. На фоне этих заявлений Москва подчеркнула, что три МиГ-31 выполняли плановый перелёт из Карелии в Калининград и строго следовали международным правилам.

Минобороны России уточнило, что маршрут пролегал над нейтральными водами Балтийского моря более чем в трёх километрах от эстонского острова Вайндло. Самолёты не отклонялись от согласованной трассы и не входили в чужое воздушное пространство. Таким образом, позиция Москвы и заявления западных стран вновь расходятся, усиливая напряжённость в регионе.

Автор Марк Ульянов
Марк Ульянов  — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
Новости Все >
EnglishDeutschFrançaisPortugueseSpain
Обратная связь Реклама Карта сайта Архив О проекте Авторы
Антиопечатка

Эл № ФС77-72263 выдано РКН 01.02.2018. Учредитель: В.В. Горшенин. Главный редактор: И.С. Новикова.

Контакты: +7 (499) 641-41-69, 105066, а/я №26 (для официальных обращений), home@pravda.ru Москва, ул. Старая Басманная, д.16/1Б, «Правда.Ру»

Copyright © 1999-2025, технология и дизайн принадлежат ООО «Техномедиа».

Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).

*Meta Platforms признана экстремистской организацией и запрещена, как и принадлежащие ей Facebook и Instagram.