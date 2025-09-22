Шаман отказался от оценок на Интервидении: что ответила Ольга Бузова

Певица Ольга Бузова раскритиковала поступок Шамана (Ярослав Дронов) в финале конкурса "Интервидение" в Москве. Дронов отказался от оценок жюри, заявив, что Россия "уже победила".

Бузова выразила недоумение таким решением в своём Telegram-канале. Она отметила, что всей страной ждали этот день и болели за российского участника.

"Ярик, что это было? Как вам этот "благородный" поступок?" — прокомментировала артистка.

По её словам, выступление Дронова было одним из самых сильных.

Победу в конкурсе одержал вьетнамский исполнитель Дык Фук. Он сам признал, что в борьбе с Шаманом у него было бы меньше шансов на успех, назвав российского коллегу сильным конкурентом.