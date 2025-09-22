Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ

Октябрьский скачок: продукты в России дорожают до 12 процентов

Правда ТВ

В России в октябре ожидается рост цен на товары первой необходимости — в среднем до 12 процентов. Об этом предупредила кандидат экономических наук Залина Казова. Она пояснила, что особенно заметно подорожают овощи и фрукты: из-за роста импорта, валютных колебаний и расходов на хранение их стоимость может увеличиться на 15-20 процентов.

По прогнозу эксперта, мясо и молочные продукты вырастут в цене на 12-15 процентов. Причинами станут подорожание кормов, снижение надоев и рост логистических затрат. Также на пять процентов подорожают крупы и мука, а яйца прибавят около десяти процентов. Казова отметила, что в октябре месячный прирост цен ускорится по сравнению с сентябрём и может достичь 20 процентов относительно августа.

Схожие прогнозы ранее озвучивала доцент ИМЭС Люза Байгузина. По её словам, во второй половине 2025 года курятина в стране подорожает на 10-15 процентов к уровню начала года и на четверть в сравнении с прошлым годом. Экономист связала это с ростом цен на корма, коммунальные услуги, а также с инфляционным давлением и ситуацией на рынке труда.

Автор Марк Ульянов
Марк Ульянов  — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
Новости Все >
EnglishDeutschFrançaisPortugueseSpain
Обратная связь Реклама Карта сайта Архив О проекте Авторы
Антиопечатка

Эл № ФС77-72263 выдано РКН 01.02.2018. Учредитель: В.В. Горшенин. Главный редактор: И.С. Новикова.

Контакты: +7 (499) 641-41-69, 105066, а/я №26 (для официальных обращений), home@pravda.ru Москва, ул. Старая Басманная, д.16/1Б, «Правда.Ру»

Copyright © 1999-2025, технология и дизайн принадлежат ООО «Техномедиа».

Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).

*Meta Platforms признана экстремистской организацией и запрещена, как и принадлежащие ей Facebook и Instagram.