Октябрьский скачок: продукты в России дорожают до 12 процентов

В России в октябре ожидается рост цен на товары первой необходимости — в среднем до 12 процентов. Об этом предупредила кандидат экономических наук Залина Казова. Она пояснила, что особенно заметно подорожают овощи и фрукты: из-за роста импорта, валютных колебаний и расходов на хранение их стоимость может увеличиться на 15-20 процентов.

По прогнозу эксперта, мясо и молочные продукты вырастут в цене на 12-15 процентов. Причинами станут подорожание кормов, снижение надоев и рост логистических затрат. Также на пять процентов подорожают крупы и мука, а яйца прибавят около десяти процентов. Казова отметила, что в октябре месячный прирост цен ускорится по сравнению с сентябрём и может достичь 20 процентов относительно августа.

Схожие прогнозы ранее озвучивала доцент ИМЭС Люза Байгузина. По её словам, во второй половине 2025 года курятина в стране подорожает на 10-15 процентов к уровню начала года и на четверть в сравнении с прошлым годом. Экономист связала это с ростом цен на корма, коммунальные услуги, а также с инфляционным давлением и ситуацией на рынке труда.