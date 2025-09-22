Стала известна причина: почему Певцов проигнорировал интервью Пугачёвой

Депутат Государственной думы и народный артист России Дмитрий Певцов прокомментировал последнее интервью певицы Аллы Пугачёвой.

Певцов сообщил РИА Новостям, что не знакомился с содержанием этого интервью. Он пояснил, что для него существуют гораздо более интересные занятия.

По словам парламентария, фигура Пугачёвой уже не имеет прежнего значения в культурном пространстве страны.

Актёр подчеркнул, что некогда популярная певица в России давно забыта. Те же, кто продолжал её помнить и уважать, по его мнению, теперь перестали это делать.

Беседа певицы с журналисткой Катериной Гордеевой* состоялась 10 сентября и вызвала широкий общественный резонанс. Пугачёва заявила, что чувствует предательство со стороны страны.

* физическое лицо, выполняющее функции иностранного агента