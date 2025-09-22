Абсолютная катастрофа: в Британии обрушились на признание Палестины

Лидер британских консерваторов Кеми Баденок резко осудила решение премьер-министра Кира Стармера признать Палестину независимым государством. В своём заявлении она подчеркнула, что такой шаг является "катастрофой", которая, по её мнению, приведёт к серьёзным последствиям для страны и международной политики.

Баденок отметила, что подобное решение фактически поощряет терроризм, не предъявляя никаких условий к движению ХАМАС. Она добавила, что заложники по-прежнему остаются в руках радикалов, а страдания мирного населения сектора Газа не были учтены.

Напомним, ранее Кир Стармер сообщил, что правительство Великобритании официально признало Палестину. Этот шаг стал предметом оживлённых споров и вызвал критику со стороны оппозиции, которая считает, что он не приблизит регион к миру, а лишь усилит напряжённость.