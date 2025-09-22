Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ

Абсолютная катастрофа: в Британии обрушились на признание Палестины

Правда ТВ

Лидер британских консерваторов Кеми Баденок резко осудила решение премьер-министра Кира Стармера признать Палестину независимым государством. В своём заявлении она подчеркнула, что такой шаг является "катастрофой", которая, по её мнению, приведёт к серьёзным последствиям для страны и международной политики.

Баденок отметила, что подобное решение фактически поощряет терроризм, не предъявляя никаких условий к движению ХАМАС. Она добавила, что заложники по-прежнему остаются в руках радикалов, а страдания мирного населения сектора Газа не были учтены.

Напомним, ранее Кир Стармер сообщил, что правительство Великобритании официально признало Палестину. Этот шаг стал предметом оживлённых споров и вызвал критику со стороны оппозиции, которая считает, что он не приблизит регион к миру, а лишь усилит напряжённость.

Автор Марк Ульянов
Марк Ульянов  — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
Новости Все >
EnglishDeutschFrançaisPortugueseSpain
Обратная связь Реклама Карта сайта Архив О проекте Авторы
Антиопечатка

Эл № ФС77-72263 выдано РКН 01.02.2018. Учредитель: В.В. Горшенин. Главный редактор: И.С. Новикова.

Контакты: +7 (499) 641-41-69, 105066, а/я №26 (для официальных обращений), home@pravda.ru Москва, ул. Старая Басманная, д.16/1Б, «Правда.Ру»

Copyright © 1999-2025, технология и дизайн принадлежат ООО «Техномедиа».

Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).

*Meta Platforms признана экстремистской организацией и запрещена, как и принадлежащие ей Facebook и Instagram.