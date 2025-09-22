Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ

Ким Чен Ын сделал Курскую область частью идеологии — к чему готовится Пхеньян

Лидер КНДР Ким Чен Ын заявил, что участие северокорейских подразделений в боевых действиях на территории Курской области вызвало всплеск патриотических настроений в стране. По его словам, в обществе заметно усилился дух массового героизма и готовность к самопожертвованию, вдохновлённые примером бойцов, которые погибли за пределами родины.

Он подчеркнул, что эта волна поддержки отражает сплочённость народа и готовность разделить ответственность за подвиги армии. Руководитель отметил, что речь идёт не только о моральной, но и о материальной поддержке: десятки тысяч граждан внесли пожертвования на строительство мемориального комплекса и новой улицы, которые будут названы в честь участников операции в Курской области.

Таким образом, северокорейское руководство связывает военные действия за рубежом с внутренней консолидацией общества. Подчёркивается, что героизм павших становится примером для живых, а память о них закрепляется не только в словах, но и в символах, призванных надолго остаться в общественном пространстве.

Автор Марк Ульянов
Марк Ульянов  — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
