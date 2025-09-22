Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ

Диабет подкрадывается незаметно: первые сигналы легко спутать с усталостью

Правда ТВ

Даже лёгкие изменения в самочувствии могут сигнализировать о преддиабете. Эндокринолог Наталья Балашова в беседе с Pravda. Ru объяснила: небольшая прибавка в весе, постоянная жажда, сухость во рту или зуд кожи — это ранние звоночки. Они появляются и исчезают, поэтому без анализов распознать проблему сложно.

При уже развившемся диабете симптомы становятся выраженными: уровень сахара в крови стабильно высок, человек пьёт больше жидкости, чаще посещает туалет, кожа чешется, раны долго заживают, появляется усталость и ухудшение зрения. В отличие от преддиабета, эти признаки постоянные и заметные.

Особенно важно учитывать наследственность. Если у близких родственников диагностирован диабет второго типа, риск для других членов семьи может достигать 50%. Снизить вероятность болезни помогут контроль веса, регулярные физические нагрузки, ограничение сладкого и жирного, а также ежегодные обследования с проверкой уровня глюкозы. Такой образ жизни способен отсрочить или даже предотвратить развитие диабета.

Автор Марк Ульянов
Марк Ульянов  — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
Новости Все >
EnglishDeutschFrançaisPortugueseSpain
Обратная связь Реклама Карта сайта Архив О проекте Авторы
Антиопечатка

Эл № ФС77-72263 выдано РКН 01.02.2018. Учредитель: В.В. Горшенин. Главный редактор: И.С. Новикова.

Контакты: +7 (499) 641-41-69, 105066, а/я №26 (для официальных обращений), home@pravda.ru Москва, ул. Старая Басманная, д.16/1Б, «Правда.Ру»

Copyright © 1999-2025, технология и дизайн принадлежат ООО «Техномедиа».

Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).

*Meta Platforms признана экстремистской организацией и запрещена, как и принадлежащие ей Facebook и Instagram.