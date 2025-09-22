Диабет подкрадывается незаметно: первые сигналы легко спутать с усталостью

Даже лёгкие изменения в самочувствии могут сигнализировать о преддиабете. Эндокринолог Наталья Балашова в беседе с Pravda. Ru объяснила: небольшая прибавка в весе, постоянная жажда, сухость во рту или зуд кожи — это ранние звоночки. Они появляются и исчезают, поэтому без анализов распознать проблему сложно.

При уже развившемся диабете симптомы становятся выраженными: уровень сахара в крови стабильно высок, человек пьёт больше жидкости, чаще посещает туалет, кожа чешется, раны долго заживают, появляется усталость и ухудшение зрения. В отличие от преддиабета, эти признаки постоянные и заметные.

Особенно важно учитывать наследственность. Если у близких родственников диагностирован диабет второго типа, риск для других членов семьи может достигать 50%. Снизить вероятность болезни помогут контроль веса, регулярные физические нагрузки, ограничение сладкого и жирного, а также ежегодные обследования с проверкой уровня глюкозы. Такой образ жизни способен отсрочить или даже предотвратить развитие диабета.