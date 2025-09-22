Псы-диванные эксперты: какие собаки выбирают сон вместо прогулки

Не все собаки требуют долгих пробежек и активных игр. Есть породы, которые прекрасно чувствуют себя в роли "диванных компаньонов". Как рассказала NewsInfo зооинженер и кинолог Наталья Базаркина, почти все декоративные собачки предпочитают уют дома прогулкам на улице.

По её словам, чихуахуа, той-терьеры, левретки, мопсы и пекинесы не горят желанием намокать под дождём или бегать часами. Они могут выйти на короткую прогулку, но с куда большим удовольствием останутся рядом с хозяином на диване.

К "ленивцам" можно отнести и более крупных псов. Например, доги не любят долгих прогулок из-за короткой шерсти и холода. Среди молоссов выделяются бульмастифы и мастифы: их часто перекармливают, и они становятся ещё более спокойными, предпочитая еду и сон активным играм.

Эксперт напоминает: выбирая питомца, нужно учитывать особенности породы. Одним хозяевам подойдёт верный спутник для пробежек, другим — собака-компаньон для тихих вечеров дома. Главное, чтобы характеры совпали.