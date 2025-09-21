Когда ремонтировать смартфон бессмысленно — правда, о которой молчат продавцы

Телефон начал тормозить, сам звонить и держит заряд меньше часа? Возможно, пора подумать о новом устройстве. Как рассказал MosTimes преподаватель и эксперт по гаджетам Кирилл Ситнов, срок жизни смартфона во многом зависит от его класса и наличия оригинальных запчастей.

По словам специалиста, бюджетные модели производители поддерживают запчастями около двух лет, а флагманы — до пяти. Поэтому, если ваш аппарат старше этих сроков, ремонт может оказаться проблематичным: детали будут стоить дорого или окажутся подделкой. При этом с аккумуляторами у дешёвых моделей проще — часто они подходят к целой линейке устройств.

Главное — оценивать стоимость ремонта. Если замена экрана на телефоне за сто долларов обходится в ту же сумму, разумнее купить новый гаджет. А вот серьёзные вмешательства, например пересадка чипа при перегреве, почти всегда невыгодны. Итоговое решение, отмечает эксперт, зависит от возраста телефона, цены деталей и характера поломки.