Договор с застройщиком: один пункт решает, будет ли жильё достроено

Покупка квартиры в долгострое всегда связана с риском потерять вложенные средства. Юрист и медиатор Юрий Капштык в беседе с Pravda. Ru советует внимательно проверять договор: сроки сдачи объекта должны быть чётко зафиксированы, а застройщик обязан уведомлять покупателей о получении разрешения на ввод дома в эксплуатацию. Это можно прописать в договоре или оформить отдельным соглашением.

Основная опасность — "заморозка" денег: застройщик может распоряжаться ими, пока объект не сдан. Несмотря на действующий мораторий на начисление неустойки за просрочку, граждане сохраняют право обратиться в суд и потребовать проценты за использование их средств, а также возмещение расходов на юристов.

Эксперт также рекомендует указывать в документах все реквизиты компании, юридические адреса, инвестиционные номера и предусматривать оплату через эскроу-счета. Это гарантирует, что застройщик не сможет использовать деньги до передачи квартиры. Важно проверить право на землю и форму собственности. Такие меры помогут снизить риски и защитить вложения.